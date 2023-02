El cantautor Adrián Berazaín presenta nuevo disco

Foto: Tomada del perfil de Adrián Berazaín.



Julián, nombre de su pequeño hijo, es el título escogido por el cantautor Adrián Berazaín para su más reciente disco, que se presentará oficialmente a inicios del mes de marzo en el Museo Nacional de Bellas Artes, y en la misma fecha estará a disposición del público en todas las plataformas digitales.

En declaraciones para el periódico Girón, el joven artista aseveró que esta nueva propuesta resume su visión como creador: “Tiene la esencia de la trova cubana, pero mezclada con el Rock and Roll, con la música alternativa y con influencias de la cancionística latinoamericana«.

“Siento que ahora estoy haciendo las canciones que más me gustan. En los inicios uno siempre busca sus ascendientes, me parezco a este o aquel. Sin embargo, actualmente creo que cada día me asemejo más a mí”.

El fonograma, que cuenta con 12 pistas y fue grabado bajo el sello de Bis Music, pretende también ser un homenaje a José Martí, héroe al que el autor de Por encima de lo conocido ha rendido tributo en ocasiones anteriores.

Entre los temas tratados está, por supuesto, el amor; también las preocupaciones sociales e historias personales. Como invitados, Berazaín contó con la insuperable voz de Beatriz Márquez para acompañarlo en Te quiero tanto y junto a Jotabarrioz interpreta Te salgo a buscar.

“La desilusión es el título de un single que ha caminado muy bien en las redes sociales y los medios de comunicación, y en el que cuento con la participación del actor Ray Cruz, amigo con el que ya trabajé en la telenovela Entrega”.

El cantautor prevé que tendrá un 2023 muy agitado, pues “cuando se abre el capítulo de un disco vienen los videoclips y las presentaciones de cada canción por separado”.

Por otra parte, esta resulta una renovación muy necesaria, porque desde que vio la luz Rock & Roll y Carretera, hace aproximadamente cinco años que no sacaba un fonograma con material íntegramente nuevo.

Así mismo, aseveró que probablemente lo tengamos a mediados de marzo por Matanzas con un concierto promocional.

“Esta ciudad tiene muchos atractivos. El primero, lógicamente, es la cercanía con La Habana, pero a lo largo de los años uno la va conociendo, va creando amistades, lazos que siempre te obligan a volver a cantar aquí”.