La maldición de la linda

“La gente piensa que el hombre que se viste de mujer solo lo hace para ‘pajarear’ y no es así. El transformismo se practica en escena, es una forma distinta de hacer teatro. Es la magia de ver a un hombre con barba y disfrutar de toda la transformación. Es un auténtico homenaje a la mujer”.

Así piensa Juan Luis Prado Serrano, joven matancero de 36 años que desde niño se interesó por el teatro y la danza. Conoció lo que era el transformismo a sus 14 años, durante la fiesta de unas amistades de su mamá, y desde entonces le surgió la curiosidad. Su principal referente, a los 15, fue Sadi, transformista de su misma ciudad. Asegura que cuando lo vio actuar supo que quería dedicarse a eso por el resto de su vida, y hoy en día acumula más de dos décadas de carrera.

En sus inicios tuvo que ocultar su edad para poder inscribirse en espectáculos. Utilizaba su barba, que en ese tiempo ya era bastante tupida, para aparentar 18 años. Esto le permitió tener su primera actuación en el poblado de Ceiba Mocha; debutó con las canciones Esa es mi vida y Un amigo se va, ambas de Maggie Carlés. La segunda marcó un antes y un después. En ella, uno de los transformistas más importantes del momento le pidió al público que pusiera atención en el joven Juan Luis, porque iba a tener una larga trayectoria, y le obsequió la que sería su primera gargantilla ring.

“Cuando tuve que darle nombre a mi personaje, le puse Maya, y Queen porque considero a mi mamá una reina”.

Lo más común es construir un personaje con el que puedas presentarte en cualquier escenario. Cuando Juan Luis decide crear a Maya Queen, tiene en cuenta el apodo que utilizaba de niño para nombrar a su madre y las características de ella, que además de su admiradora número uno es su mayor crítica. La idealización de esa persona que le hubiese gustado ser de haber nacido mujer aportó mucho.

Entre 2003 y 2004, dedicarse a esa manifestación en Cuba era un gran problema. Los shows se hacían a escondidas y en casas particulares.

Cuenta que sus interpretaciones evolucionaron con el tiempo, al igual que su apariencia. Comenzó copiando los rasgos de cantantes que estaban de moda en aquella época, como Valeria Lynch y Mónica Naranjo.

“Se usaba mucho tener los pelos bien alborotados, tipo leonesa, la ropa sexy y pegada al cuerpo. La lentejuela apareció más tarde”.

Cuando le pregunté por el estado actual de Maya y de Juan Luis, se quedó pensativo unos minutos.

“Yo, Juan Luis, soy una persona extrovertida, compartidora y a la que le gusta conversar. Sin embargo, Maya es todo lo contrario, una mujer autoritaria, de carácter fuerte, aunque no deja de ser sexy o sensual, mas, siempre mantiene esa barrera de respeto con la gente”.

Explica que Maya también disfruta de las uñas largas y pintadas de colores oscuros, zapatos muy altos, pestañas prominentes, maquillajes fantasía, delineados y cejas perfectas, pero sobre todo de unos labios exageradamente grandes para llamar la atención.

Los vestuarios los confecciona él mismo; para hacerse un vestido necesita comprar alrededor de seis metros de tela. Por decisión propia busca para su personaje características que se alejen de las de su yo diario, con el fin de crear mayor impacto a la hora del cambio. “Intento que todos los que me vean y después a Maya digan: ‘¡Wow, qué diferencia!’”.

Ha trabajado en casi toda Cuba; lugares como El Amanecer, Las Vegas y El Café en La Habana han sido testigos. Al principio tuvo la oportunidad de hacerlo en Rogelio Conde, una de las mejores casas para espectáculos, particular y escondida, y que llamaban La Cuna del Transformismo.

La coronaron como Lo Mejor del Año en 2007 y 2008; en 2013, como Miss Temperamento de la Ciudad, y en el 2017 le concedieron el título de Reina, en el Miss Cuba International Gay.

En Matanzas, el Teatro El Portazo, el bar El Dicho y Las Ruinas de Matasiete son los únicos espacios que tiene para mostrar su obra. Todos los viernes es la reina de la noche en Las Ruinas, donde se encarga de preparar el guion de la presentación.

“El show comienza a las 11:00 p. m. y yo empiezo a maquillarme desde las 7:00. Este trabajo lleva una producción muy grande. Después tengo que correr para ponerme las esponjas en las caderas y las nalgas para armar el cuerpo. Eso tengo que asegurarlo con 13 o 14 pares de medias pantis. Luego me pego las uñas, la peluca, me pongo los senos, me quito la barba y afeito la mitad de las cejas para poder arquearlas a la hora de maquillarme”.

Maya vive en una maleta que Juan Luis solo carga cuando tiene una actuación. Él hace esto porque dice que ser transformista le roba su identidad.

“El día de mi cumpleaños no me regalan un pulover ni unos tenis, sino unos zapatos de mujer o maquillaje. En mi barrio, no muchas personas saben cómo me llamo; sin embargo, todos conocen a Maya”.

(Por: Lien Villavicencio Cabrera, estudiante de Periodismo )