Apartado 1433: El proceso docente-educativo siempre será prioridad

El asiduo lector Calos Yurievich Luis Ortega, vecino de la calle 256, entre 255 y 257, Consejo Popular Versalles, en esta ciudad, confía en la deferencia de Apartado 1433 para siempre ofrecerle respuesta. Por eso no dudó en relatar las dificultades que entorpecen el buen desempeño del proceso docente-educativo en el IPVCE Carlos Marx, donde estudia su hijo Kmilo Ernesto.

Afirma el remitente que, aunque el actual curso escolar inició el pasado mes de noviembre, todavía el grupo 11-13, por ejemplo, no ha recibido clases en determinadas asignaturas por falta de maestros.

Esta situación provoca descontento y desinterés de los estudiantes, que incluso no quieren asistir a la escuela. Algunos días reciben solo dos o tres turnos y otros ninguno. Hasta el momento la institución no ha podido resolver el escollo. Y me preocupa, porque las pruebas deben comenzar en febrero, argumenta el lector.

Con la celeridad acostumbrada llegó a nuestra Redacción la respuesta de Edilberto Casanova Armenteros, director provincial de Educación.

Precisa el directivo que de inmediato se crearon las condiciones para investigar el planteamiento. En este caso, participaron Yainet Trejo, subdirectora de Formación; Ariel Collimory, jefe del nivel educativo; Esther Acosta, jefa de Recursos Humanos; Nerina Alfonso, metodóloga provincial de Español; Yaser Sosa, metodólogo provincial de Matemática; y Laritza González, metodóloga provincial de Organización Escolar.

“Se constató –asevera- que el grupo 11-13 posee una matrícula de 29 alumnos. Es real que no han recibido clases en las asignaturas de Matemática y Español, ambas con elevada frecuencia. Por consiguiente, se realizaron ajustes curriculares imprescindibles para recuperar el contenido”.

Explicó Casanova Armenteros que “las plazas de ambas especialidades están cubiertas con estudiantes universitarios de la Tarea Educando por Amor, quienes han presentado inestabilidad con la asistencia, pues los turnos de clases coinciden con su horario docente de altos estudios. Por ese motivo, la Dirección Provincial de Educación y la Universidad de Matanzas analizarán posibles reajustes en aras de resolver el asunto.

“Mientras, se asignaron los profesores Miguel Alexei Tamayo Batista, en Matemática; y Esvel González Torres, en Español. La directora del IPVCE Carlos Marx, por su parte, informará a los padres acerca del rediseño para recuperar las clases y demás pormenores”.

SEÑAL DE TRÁNSITO MANTIENE ERROR HISTÓRICO

La aclaración de la sagaz profesora e investigadora yumurina Gladys Pérez Rivero precisa que una señal de tránsito identifica al reparto ubicado en la Zona Industrial, de Versalles, como José Luis Dubrocq. “Y es incorrecto. Los terrenos Dubrocq se vinculan al ramal ferroviario hacia el puerto desde inicios del siglo XX. El mártir nació en 1936 y murió el 14 de marzo de 1958.

“Por ende, la historia de Matanzas atesora en sus anales reparto Dubrocq y ramal Dubrocq. Debemos conocerla para seguir profundizando en nuestras raíces”.