Exespía reconoce que EE.UU financia a “periodistas independientes” en Cuba

Lo que todos sabían hoy lo reafirma un antiguo espía de la CIA, al admitir en una entrevista al periódico The Guardian que Estados Unidos financia a propagandistas antigubernamentales en Cuba que se presentan como “periodistas independientes”.

El importante medio británico contactó con el exfuncionario de la CIA Fulton Armstrong, a quien describió como “el analista más importante de la comunidad de inteligencia estadounidense para América Latina entre 2000 y 2004”.

El veterano de la CIA afirmó que en Cuba “muchos de los llamados periodistas independientes son ​​financiados indirectamente por Estados Unidos”.

Asimismo, señaló que tras la llegada de la administración demócrata las cosas no cambiaron demasiado. En la actualidad el mandatario Joe Biden financia a los grupos de oposición de derecha en Cuba con al menos 20 millones de dólares en apoyo anual, para supuestas actividades de “promoción de la democracia”.

The Guardian reconoció que la CIA tiene un largo historial en la labor de crear desinformación dentro de Cuba, como parte de una guerra de cuarta generación destinada a desestabilizar al gobierno revolucionario.

A lo largo del texto, publicado originalmente en inglés, el periódico relata cómo a lo largo de la historia Estados Unidos ha empleado la creación de matrices de opinión negativas y las calumnias para incidir en los destinos de la pequeña Isla.

“El financiamiento de los medios ha sido durante mucho tiempo parte del conjunto de herramientas diplomáticas de Washington.

«En los años 1960 en Cuba, Radio Swan, un programa de acción encubierta de la CIA, intentó no solo una ofensiva propagandística para socavar el apoyo a Fidel Castro, sino que se duplicó como enlace de comunicación, enviando mensajes codificados a los paramilitares durante la fallida invasión de Bahía de Cochinos en 1961».

«Hace una década se supo que el gobierno de EEUU había pagado a contratistas para crear ZunZuneo, una red social basada en texto, para organizar ‘turbas inteligentes’ en la Isla. Y durante las protestas antigubernamentales históricas y en gran parte espontáneas en Cuba en 2021, los bots dirigidos y financiados externamente hicieron que los hashtags antigubernamentales fueran tendencia en Twitter».

Hoy en día, Washington también financia a otro destacado medio de desinformación anticubano en español, llamado Radio y Televisión Martí. Es parte de la rama de propaganda del gobierno, la Agencia de Estados Unidos para los Medios Globales (US Agency for Global Media en inglés), anteriormente conocida como la Junta de Gobernadores de Radiodifusión (Broadcasting Board of Governors).

Armstrong, el exagente de la CIA, explicó a The Guardian la estrategia de desestabilización de EEUU, y por qué financia a los medios de comunicación de la oposición en países extranjeros como Cuba:

«Los programas estadounidenses están diseñados con una estrategia ganar-ganar. Ganamos si los medios de oposición se afianzan, y ganamos si provocan la represión gubernamental.

«Eso empuja al gobierno a un dilema: dejar que la organización y el financiamiento avancen o arriesgar la imagen y la credibilidad aplastándolos«.

Además de espiar para la CIA, Armstrong trabajó con el Departamento de Estado en la Sección de Intereses de Estados Unidos en Cuba.

Armstrong se desempeñó como el “Oficial de Inteligencia Nacional para América Latina” de EEUU, el principal analista de la comunidad de inteligencia centrado en la región. También supervisó los asuntos latinoamericanos para el Comité de Relaciones Exteriores del Senado.

En la entrevista se mencionan medios como El Toque, sobre el que The Guardian afirmó que “ha recibido fondos federales estadounidenses ‘indirectamente’ como parte de una mezcla de dinero de corporaciones y fundaciones”.

El Estornudo también aparece entre los señalados por recibir financiamiento por la Fundación Nacional para la Democracia (National Endowment for Democracy, o NED en inglés), un notorio instrumento de las operaciones de cambio de régimen de EEUU, que se ha entrometido en la política interna de países de todo el mundo.

Un cofundador de la NED, Allen Weinstein, le dijo al Washington Post en 1991: “Mucho de lo que hacemos hoy lo hacía la CIA de manera encubierta hace 25 años”. La NED informó que entregó a El Estornudo $180.000 dólares en 2021 —una enorme suma de dinero en cualquier país latinoamericano—, pero especialmente en Cuba, que tiene problemas para acceder a dólares debido al bloqueo ilegal de seis décadas de Washington.

