Bryan Sánchez, el abrazo entre la música y su familia

«Estoy en el parque esperando al próximo ganador de los Premios Lucas«, escribí con jarana en mi celular y presioné en enviar al número de mi entrevistado. Dos minutos más tarde se acercó Bryan Sánchez, pelo revuelto, ropa deportiva y la característica sonrisa que, quien lo ha visto sabe, figura siempre en su cara.

“Dímelo. ¿Cómo está la cosa? ¿Empezamos ya?«, pregunta con la prisa de quien tiene que correr directo al barbero cuando acabe la entrevista, porque en dos días grabará un video.

-El comienzo de Bryan Sánchez, como fue…

-Bueno… -se rasca la cabeza, como buscando el origen de quién es hoy.

«Yo empecé a la edad de 8 años. Mi abuela me escuchó cantando una canción de La Charanga, recuerdo eso…» -ríe-. «A ella le encantó y me mostró a los vecinos, a ellos les gustó también. Así es como fui adentrándome al amor por la música, poco a poco; se convirtió en un hobbie, después en una pasión y hoy por hoy es un sueño”.

-Descubrimiento más allá del hogar…

–Busqué distintas maneras de que me escucharan cantando, una de ellas fue en el preuniversitario José Luis Dubrocq, de Matanzas, en 10mo grado. Si mal no recuerdo había un matutino solo con personas de mi año y me dijeron que tenía que cantar una canción; escogí una de Sebastián Yatra, Cómo mirarte. Luego de eso canté varias veces un tema mío y así fue surgiendo una supuesta popularidad, en la escuela la gente empezó a conocerme como “el chico que canta”.

“Las redes sociales también sirvieron de mucho para ganar un poco de visibilidad. Veía que la gente hacía covers con temas de los artistas, los etiquetaban y luego los compartían, entonces yo quise hacer lo mismo. Así fue como me vieron Leoni Torres, Divan, El Chacal, El Micha… Y me comenzó a seguir Carnota, que me ha apoyado siempre”.

-Bryan, ¿y Ricardo Arjona?

–Un día vi que Arjona estaba compartiendo personas que cantaban en sus historias; entonces publiqué un video interpretando Hongos, sin esperanza alguna de que él me fuera a notar a mí. Cuando me percaté que había compartido mi video quedé en shock, imagínate, ¡Arjona! Crecí escuchando su música y el hecho de llamar su atención con algo que canté fue un orgullo, a mi mamá casi le da un infarto. Su hijo, Ricardo Arjona Torres, me comenzó a seguir en las redes sociales y, hoy por hoy, por suerte aún me sigue.

“Yo no tengo formación profesional, a pesar de haber querido evolucionar, porque cuando intentaba recibir clases de música siempre pasaba algo con mi familia y como tenía que estar con ellos debía dejarlas«.

“Probé, incluso, tomar clases de guitarra, pero me quedé apenas por sus partes, ni siquiera me enseñaron los acordes. Entonces a través de YouTube recibí lecciones de todo tipo, técnicas vocales, lo básico de la guitarra que es ahora mi apoyo a la hora de componer…”, aclara, y quien lo ha visto en Instagram sabe que siempre la lleva a cuestas.

“Internet fue lo que me ayudó bastante a abrirme paso en mi evolución musical; yo no sé hacer un solfeo, ni sé leer música: simplemente lo que he aprendido lo he hecho a través de videos tutoriales”.

-¿Cómo ha sido la acogida de El favor y Junto a mí en Youtube?

-«No me esperaba que El Favor tuviera tanto éxito; de hecho, cada persona que se dedica a la música nunca se lo espera, y cuando pasa, te llenas de ilusión”, comentó Bryan Sánchez sobre la canción que a menos de seis meses de su lanzamiento figura cerca del número uno de los Premios Lucas.

“El primer tema que escribí fue a la edad de 15 años, pero nunca lo llegué a culminar. Ya cuando cumplí los 17, en mi cuarto, encerrado y con una guitarra, surgió Junto a mí, el segundo, lanzado hace dos semanas, una canción muy especial en lo personal”.

–¿Te esperabas la acogida de tus canciones en la radio y la televisión?

–Realmente no imaginé contar con el apoyo de los medios nacionales, todo fue imprevisto, no me lo esperaba.

“Me invitaron a Radio Habana, luego a Radio Rebelde y por último al Exitazo; a partir de ahí empezaron a abrirse puertas. Pude ir a Talla Joven, que fue una experiencia súper bonita, nunca había experimentado algo tan profesional y frente a las cámaras, y yo no estoy acostumbrado a eso, llegué a sentirme incómodo. Los Lucas también se lo debo a los programas radiales«.

“Aquí en Matanzas me invitó Tiempo A, un programa de Radio 26 que me hizo una entrevista muy buena. La gente me escribe y me manda fotos del video de Junto a mí, que lo están lanzando ya por la televisión, en Ritmo Clip”.

-¿Qué haces además de la música?

-«Voy a la universidad. Sinceramente, no pensaba seguir estudiando, quería dedicarme por completo a la música, pero creí que le debía un título a mi madre. Ella me aconsejó que esta sería la mejor etapa de mi vida y creo que ha tenido razón, porque es el mejor momento en todos los sentidos. La carrera me está encantando y las amistades que tengo en la universidad creo que son las mejores de mi vida”.

-¿Cómo te ha apoyado tu familia?

–Mi familia para mí es lo más grande; mi abuela, mi mamá, ellas están en las verdes y en las maduras. Mi abuela fue la que me descubrió, quien hizo mi primera campaña promocional, y mi mamá es mi manager, la que está en el progreso y las caídas, en todo anda ella.

“Sí, la música es muy importante, pero solo por encima de la música está mi familia, con eso te lo digo todo. Lo que estoy logrando no es solo para mí, esto es para ellas”.

(Por: Laureen Batista Roselló, estudiante de Periodismo)

