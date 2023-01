Los Elegidos al Clásico Mundial de Béisbol.

‘‘Japón, campeón del primer clásico en 2006; Cuba, subcampeón en un reñido juego de pelota’’. Desde aquellas inolvidables palabras, pronunciadas por el locutor en la transmisión televisiva, nunca otro equipo cubano de béisbol ha alcanzado semejante resultado en un Clásico Mundial de Béisbol.

Yulieski Gourriel, Michel Enríquez, Eduardo Paret, Frederick Cepeda, Carlos Tabares, Pedro Luis Lazo, entre otros, son algunos de los nombres de aquella selecta lista que puso a Cuba a soñar frente a la pantalla de un televisor.

17 años después o, lo que es lo mismo, 4 campeonatos mundiales más tarde, y con la añoranza de subir al podio de premiaciones, la Federación Nacional de Béisbol anunció la inclusión de peloteros profesionales en el conjunto.

Un giro dentro de la trayectoria de la pelota cubana. Por primera vez en la historia, la presencia en un equipo nacional de jugadores activos en Grandes Ligas o en ligas foráneas se hizo oficial el pasado miércoles 25 de enero.

Luego de mucha, o quizás demasiada, polémica en torno a la decisión de incluir a estos peloteros en la preselección al V Clásico Mundial de Béisbol, finalmente tenemos la lista de los 30 atletas encargados de llevar el uniforme de las 4 letras lo más alto posible.

Here’s what the final pools look like. 👏 pic.twitter.com/MpKREHppHC — World Baseball Classic (@WBCBaseball) October 17, 2022

‘‘Los 30’’, ‘‘Los mejores 30’’ o ‘‘Los 30 que quedaron’’, que suenan a nombres de películas taquilleras de Hollywood, quizás sean la mejor forma de nombrar a la tripulación del pinero Armando Johnson. No obstante, el manager de equipo que cada cubano o apasionado de la pelota llevamos dentro no me permite bautizarlos de esa manera.

Sin embargo, no cabe duda de que el equipo CUBA para el V Clásico Mundial será el más competitivo de los últimos años.

Pero ¿es realmente el mejor conjunto? Existen ciertos puntos que pueden generar interrogantes, como la presencia de Yoelquis Guibert, Andrys Pérez o Luis V. Mateo, por solo poner ejemplos; tres peloteros de excelente calidad que ¿deberían estar ahí, teniendo a hombres como Raico Santos, Frederick Cepeda, Oscar Valdés, Pedro Pablo Revilla o Rafael Viñales, más experimentados y que madero en mano pueden tener mejor rendimiento?

Por supuesto, todo esto pensando en la ofensiva como Talón de Aquiles, como habitualmente ha sucedido en las últimas comparecencias internacionales.

Lea también

Aunque siendo un poco atrevidos, Roel Santos (RF), Yoan Moncada (3B), Luis Robert Moiran (CF), Yoenis Céspedes (LF), Alfredo Despaigne (DH), Yadir Drake (1B), Lorenzo Quintana (C), Erisbel Arruebarruena (SS) y Andy Ibáñez (2B), en ese orden, son una alineación capaz de crear malestares a los rivales.

A pesar de la indudable calidad de los bateadores cubanos, el lineup de picheo de la armada antillana parece ser su principal arma; 14 excelsos brazos llevarán la responsabilidad de aplacar los bates oponentes. De ellos, solo el joven Naikel Cruz juega en los torneos locales.

La selección de la mayor de las Antillas debutará el 7 de marzo en el Grupo-A frente a la selección devenida en su némesis, Países Bajos. Un juego con el incentivo extra de la venganza y que, de vencer, pondría a Cuba con grandes posibilidades de clasificar restándole dos partidos frente a Italia (9) y China Taipéi (11).

Los elegidos cubanos tienen posibilidades reales de avanzar en el certamen, y avanzar es aquí la palabra clave. Espero no sonar pesimista, pero en realidad la escalada hacia la cima del torneo no será fácil si valoramos la calidad de los otros equipos; aunque, si fuera fácil, poca gracia tendría.

La cuenta regresiva ya comenzó, los discípulos de Armando Johnson tienen todo un mar de obstáculos que surcar: el primero de ellos, lograr un buen teamwork cuando se pueda reunir a todo el equipo.

Antes de poner la mirada en el V Clásico Mundial de Béisbol, «los elegidos» de Armando Johnson tendrán tres juegos de preparación: el 19 de febrero con los Dragones de Chunichi, el 22 ante los Gigantes de Yomiuri y un día más tarde ante el Soft Bank.

Estos encuentros servirán para ir engranando la maquinaria. Esperemos y confiemos en que «los elegidos» sean capaces de llevar nuevamente el nombre de Cuba a lo más alto.

(Por Carlos Javier Prado Porcena/Caricatura: Carlos Hernández)