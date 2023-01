Brasileños en Retablo Abierto: Cuba es un misterio fascinante

Cuba es todo un descubrir de cosas increíbles, vinimos porque para nosotros como brasileños es un misterio y nos fascina, coincidieron Sandra Vargas y Luiz André Cherubini, invitados al primer Encuentro Internacional Retablo Abierto (EIRA).

Al llegar encontramos los contrastes que esperábamos, que sabíamos que existían pero no habíamos visto, la maravilla que es la arquitectura y el estado en que se encuentra, toda la historia de resistencia de un pueblo que no ha vendido ni ha negociado su identidad, dijo Cherubini.

La cultura cubana está en todos lados, la vanidad sana de los artistas que disfrutan de lo que hacen como en Brasil; en todas las esquinas la gente canta, canta la señora en la ventana, canta el hombre, eso es fascinante, añadió uno de los directores de la compañía Sobrevento.

Pero también vemos algunos otros detalles que son más sutiles, la falta de esperanza en jóvenes; para mantener la idea del socialismo como justicia social hay que adaptarse y hay que cambiar; la libertad y la igualdad son platillos de una misma balanza donde hay que sacrificar para encontrar el equilibrio justo, opinó.

Sandra Vargas resaltó el apoyo a la cultura que encontró en Cuba por parte del Estado; argumentó con el hecho de que todas las compañías teatrales con las que intercambiaron poseen un local en el que trabajar, y el Gobierno mantiene la responsabilidad de atenderlos.

«Para nosotros es una obligación social, el Gobierno debe encargarse de la cultura del pueblo; en Brasil luchamos con el poder público para que invirtiera dinero en este sector, porque es la única manera que tenemos para hacer un buen trabajo, uno que satisfaga las inquietudes de los artistas».

Lo que hacemos no es mercancía y no puede tratarse como tal, tiene que tratarse de un derecho esencial, así como la salud y la educación; si el teatro se tiene que mantener del dinero que hace en la taquilla, entonces no puede ser bueno, se convierte en espectáculo servicial, expresó Vargas.

En el capítulo del EIRA en Matanzas, desde el día 20 al 22 recientes, los directores de la compañía Sobrevento ofrecieron conferencias sobre sus experiencias narrativas y técnicas dramatúrgicas durante más de tres décadas, y constataron además la vitalidad de las artes escénicas en Cuba.

Tras su Edición Cero en el 2019, la primera edición de Retablo Abierto comenzó por la capital cubana el día 17 último y mantendrá su programa en activo hasta el miércoles venidero, con propuestas en escenarios de Trinidad, patrimonial ciudad en la provincia de Sancti Spíritus.

(Dyan Barceló Padilla (estudiante de Periodismo) | Foto: Autor/ ACN)