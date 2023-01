Aguas contemporáneas y antiguas (+Audio)

El espectáculo «Aguas», presentado hace unos días en el Teatro Sauto por Gilberto Subiaurt, bajo la dirección de Miriam Muñoz, viene a presentar un tema sensible y contemporáneo pero a la vez más antiguo que la propia obra: la migración.

Inspirada en un viaje del actor fuera del país trata, entre otras cosas, de reflejar la identidad del cubano migrante.

«Fui a Miami en 2012 y regresé en marzo del 2013. Pude presenciar que la identidad del cubano allá es la misma que aquí. Les gusta la carne de puerco, el tostón, la música cubana, la comida criolla, etc. Ese lugar está lleno de cubanos y la gente no se divorcia de sus raíces, tiene los mismos deseos pero con una perspectiva diferente», explicó el actor sobre el monólogo que debutó en septiembre de 2016 en el Museo Farmacéutico de la ciudad de Matanzas.

La obra mostrada en el escenario del teatro con el público incluido en él, forma parte de la trilogía: Tierras, Aguas y Aires, de la autoría del también director de espectáculos. En este caso la función cuenta la historia de un hombre que se encuentra atrapado en las aguas por todo que le sucede para llegar a donde está, intenta alejarse de ellas pero al deshidratarse sigue atrapado en ellas y ese motivo precisamente da nombre al espectáculo.

El actor escogió el Teatro Sauto por no haber presentado antes el monólogo en él y por ser allí donde ha estrenado varias de sus trabajos: «Mis obras están aquí siempre y a mí me gusta mucho este lugar y tener este Coliseo en la ciudad es para no desperdiciarlo».

(Por: Lorelys Pimienta Gómez, estudiante de Periodismo)