Briana Weapons: El rap me permite cantar lo que siento  

“Me llamo Melisa Armas, pero mi nombre artístico, con el cual me identifico en las redes, es Briana Weapons, y soy rapera. Intenté probar con otros géneros musicales, pero finalmente me identifiqué más con el rap porque él me permite cantar lo que siento, contar lo que vivo y expresar mucho más”.

La joven artista habanera residente en el municipio Marianao visitó Matanzas por primera vez el año pasado en la primera edición del Festival Rock and Hop, con una excelente acogida por parte del público local, y este año repetirá su presentación los próximos días 27 y 28 de enero en el Patio de la Asociación Hermanos Saíz.

Briana fusiona el rap con estilos más propios del pop o la balada para aprovechar sus cualidades vocales y el resultado se agradece por lo refrescante y alternativo de su propuesta. “Me encanta Matanzas, sobre todo porque es súper tranquila, me relaja cantidad y me ayuda a componer”.

Usted puede escuchar y descargar la música de Briana Weapons en su canal de Telegram: @Briana_Weapons.