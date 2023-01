La libertad que prodigan los títeres

Escuchar hablar a los creadores de teatro Sandra Vargas y Luiz André Crerubini, despierta una admiración hacia el mundo indescriptible hacia el universo del teatro de títeres, aunque ellos se empeñen en no hacer distinciones, porque para ellos no existe diferencias, se trate simplemente de teatro, y con esa sola palabra ya se alcanza toda la dimensión de ese manifestación artística.

Ante un concurrido grupo de amantes de esa manera peculiar de abordar el mundo que es el teatro, los ponentes compartieron su manera de entender ese oficio milenario de describir el mundo y contar historias desde la escena, logrando siempre la necesaria interacción con el público. Es esa la mayor pretensión y quizás la única de los artistas que dedican su existencia al mundo de las tablas.

Al menos así lo ven y sienten Luiz André y Sandra desde hace casi cuatro décadas, cuando decidieron estudiar arte dramático y realizaban sus primeros pininos en un escenario.

Y uno debe amar mucho lo que hace para sostener un sueño durante 36 años, el tiempo que ha transcurrido desde la fundación de su grupo Sobrevento.

Solo quienes se encomiendan en cuerpo y alma a una gesta, pudieran mencionar, como de paso, que durante más de tres décadas han presentado una obra cada tres días. Y a pesar de ello, seguir buscando nuevas formas de decir, y apropiándose de técnicas y estilo, como quienes redescubren el mundo, y desean contarlo una y otra vez, pero de manera diferente.

Para acometer la faena se valdrán de disímiles herramientas, incluso recorrerán el mundo (21 países y 250 ciudades) y apelarán a todos los conocimientos establecidos para entregar una nueva historia valiéndose lo mismo de sombras chinescas, títeres de guantes, que un viejo periódico que se vuelve ave o un bailador incontrolable.

Los presentes a la sala Abelardo Estorino, de la Casa de la Memoria Escénica, conocieron de primera mano la trascendencia de esta importantísima agrupación brasileña que desde 1986 se ha dedicado a la investigación de los lenguajes teatrales, considerado además como uno de los mayores exponentes del teatro de figuras brasileño.

Gracias al Primer Encuentro Internacional Retablo Abierto la ciudad de Matanzas pudo disfrutar de la conferencia inaugural El teatro de títeres en la contemporaneidad de Brasil y el mundo, donde sin dudas Sobrevento juega un papel determinante.

Durante la ponencia se expusieron conceptos como que el títere es un arte que involucra muchos saberes, afirmación de Luiz que contó con el visto bueno de los asistentes, muchos de ellos creadores y defensores de arte de las tablas, en particular del teatro de títeres.

El transcurso de la conferencia se mostraron fragmentos del quehacer creativo del grupo, donde se puso de manifiesto la eterna búsqueda de estilos y técnicas para llevar sus discurso estético.

Los títeres, a decir de Cherubini, no son simple elemento con cierta decoración, si no el vehículo que propicia el encuentro teatral. Incluso lo asoció como cierto ente especial que abre un universo fantástico de posibilidades a la hora de contar una historia, brindan una gran libertad para decir y hacer, que no se podría alcanzar en escena con un actor.

Durante ocho días Retablo Abierto fungirá como el espacio ideal para el estudio y la creación sobre las figuras, formas, visualidades y objetos animados gracias a una idea nacida en 2019 desde el Teatro de Las Estaciones.

El evento se extiende a provincias como La Habana, Matanzas y Sancti Spíritus, y contará con conferencias y puestas en escena de agrupaciones matanceras e invitadas.