El universo digital de Ale

Dicen que todos llevamos un artista dentro. El arte permanece ahí, no siempre se encuentra en museos, galerías o bibliotecas, ni es exclusivo de artistas e intelectuales; el arte nace del amor, el desempeño, y una pizca de imaginación; es un espejo que refleja y transmite lo que sientes.

Para Alexander Milián, el arte se muestra a través de una pantalla; los movimientos, colores y formas que proyecta son inagotables para él. Desde los 12 años se interesó por el mundo del audiovisual y actualmente, lo que comenzó como un simple pasatiempo, es ahora su nueva forma de vida.

Alexander es un joven cardenense de 19 años que desde pequeño siente una gran afición por las cámaras y todo lo relacionado con este mundo digital. Fotos: Cortesía de la Fuente.

“Mi hermano es dueño de un estudio de grabación musical; él quería que yo fuese cantante como él, pero nunca se me dio bien cantar, así que decidí ayudarlo con la grabación de los videoclips”, confiesa Ale, como le dicen cariñosamente sus amigos. En aquellos tiempos filmaba con su teléfono Motorola de no muy buena calidad, pero tenía cámara, era lo que realmente importaba, y al llegar a casa se instalaba en su escritorio a editar lo grabado.

Ale confecciona y edita carteles propagandísticos para promocionar la carrera de los jóvenes talentos de la ciudad. Fotos: Cortesía de la Fuente.



No fue tarea fácil que aprendiera a usar Photoshop, le costó un poco de trabajo al comienzo, pero con la ayuda de unos videos descargados de internet y la guía de su hermano, logró desarrollarse en esta plataforma digital que hoy en día utiliza con bastante frecuencia.

Además de la filmación de videos musicales, también siente cierta atracción por el cine. Uno de los proyectos que emprendió cuando cursaba la secundaria fue Adolescencia, serie juvenil que grabó con el apoyo de sus compañeros de aula, la cual trata temas de interés relacionados con la violencia de género, el embarazo precoz y otras contradicciones de la vida adolescente.

“Al tener la cámara en mis manos me enajeno totalmente, solo pienso en crear una nueva historia para lo que estoy filmando, llevar a la realidad lo que tengo en mente; algunos piensan que estoy loco por vivir en mi propio universo digital”, admitió con una sonrisa de oreja a oreja.

Actualmente, Ale posee cierto reconocimiento en su natal Cárdenas, particularmente entre los jóvenes, gracias a la filmación de videoclips para nuevos artistas de esta ciudad y la promoción de sus carreras, así como creando portadas de álbumes musicales, anuncios de eventos culturales y logos. Se inspira fundamentalmente en los videos de Nuno Gómez y Fernando Lugo, reconocidos productores de la música urbana.

“Editar fotos y videos se ha vuelto mi nuevo hobbie o mi nuevo trabajo, como yo le llamo”. Fotos: Cortesía de la Fuente.

En febrero de este año, Alexander ingresará a la universidad para estudiar la carrera de Informática, y no piensa renunciar a lo que le gusta a pesar de los estudios.

“Mi trabajo, como yo le llamo, no es solo un sustento económico, es mi pasión, por lo que siempre me esforcé, no seré el primer ni último universitario que trabaja y estudia a la vez. Sueño con formar parte de un reconocido equipo de artes audiovisuales y convertirme en un editor profesional, no me canso de aprender cada día algo nuevo relacionado con este interesante mundo digital”.

(Por: Mauren Vidal Vega, estudiante de periodismo)