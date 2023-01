Yamichel Pérez: Siempre me preocupo por ser un lanzador de control, lo demás llega solo

Yamichel Perez, lanzador de Centrales. Foto: Ismael Francisco/ Cubadebate.

Al calor de las semifinales de la primera edición de la Liga Élite del Béisbol Cubano, Cubadebate conversó con el lanzador de Centrales, Yamichel Pérez.

El zurdo espirituano devenido matancero logró excelentes números en la temporada, entre ellos, efectividad de 2.36 y solo cinco boletos en 49.2 entradas de actuación, lo cual confirma un hermético control, arma que en Cuba han carecido históricamente los piches de la llamada mano equivocada.

“Este año no hice una preparación particular, ni una dinámica específica de entrenamiento. No es el resultado de un día ni de dos, responde al trabajo fuerte realizado durante varias campañas en la mecánica de los movimientos, la coordinación, la concentración y otros elementos mentales que ayudan al control. Siempre me preocupo por la efectividad. Lo demás llega solo.

“Me siento contento por ver el resultado del trabajo diario, porque esa era una de mis metas, ser un lanzador de control. Por ejemplo, en los últimos cinco o seis partidos de la temporada en la Liga no di base por bolas y esto es debido a la sistematicidad y a las horas y horas dedicadas al picheo”.

–¿Qué elementos destacaría de la primera fase de la Liga Élite, en la cual a las claras el equipo Centrales logró una buena dinámica de grupo?

–Desde que empezó el entrenamiento hicimos buenas amistades entre todos. Hay algunas que venían desde años atrás, porque llevamos mucho tiempo jugando juntos. Los primeros días, el director habló con nosotros sobre la importancia de hacer buena química y esto lo mantuvimos.Poco a poco todo fluyó y se creó un excelente ambiente.

“Así hemos podido lograr la dinámica actual, que prácticamente parece que siempre hemos jugado juntos. Esto es una de las cosas que nos impulsa a luchar por el triunfo”.

–El staff de Centrales es el más fuerte de la Liga, con una combinación de derechos y zurdos. Colectivamente, ¿cómo funciona el cuerpo de lanzadores?

–Desde el comienzo sabíamos que tendríamos buen staff y que el área de los lanzadores era nuestra principal fortelza.Fíjate que hasta en el caso de los relevistas, la mayoría son abridores de sus equipos en la Serie Nacional. Internamente, nos llevamos muy bien y los entrenadores han hecho las combinaciones pertinentes, o sea, alternar y no poner dos lanzadores de la misma mano en línea.

«Esto ha conllevado a los resultados esperados. Además, desde el inicio siempre buscamos ser liderar el picheo y lo logramos con un promedio de carreras limpias de 3.21, fruto de las buenas actuaciones individuales».

–¿Qué expectativas tiene para el inicio de la postemporada contra Portuarios, equipo que resurgió en las postrimerías del campeonato y que en sus últimas presentaciones jugó muy bien en el Victoria del Girón?

–Sobre Portuarios debo decir que ahora es borrón y cuenta nueva. Lo que está en el pasado hay que dejarlo ahí. Ahora vienen juegos diferentes, ninguno es igual al anterior. Y ya viste que la semifinal está igualada a una victoria por bando. La mentalidad es sacar provecho de los errores y aprender de ellos para no volverlos a cometer.

“Ellos tienen buen equipo y salen siempre a ganar, al igual que nosotros. Vamos a pelear los partidos. El que mejor haga las cosas en el terreno, será el que obtendrá la victoria y pasará a la final. Lo más importante es que estamos preparados para lo que viene.

“Sabemos que en la última subserie conectaron varios jits, que ayer mismo nos dieron nocaut, pero estamos conscientes de donde estuvieron los errores. Las cosas que hicimos mal, buscaremos revertirlas a nuestro favor. Lo que toca es la competencia. Que gane el mejor”.

–Imagino que tras los dos primeros partidos ya sus técnicos tengan delimitados los roles en el cuerpo de picheo…

–Nos han explicado un poco y la rotación debe ser parecida a la que se usó en la temporada. El cuarto abridor debe estar entre Renner Rivero y yo. Espero que cualquiera que sea la posición cumplirla al ciento por ciento o acercarme, y que los demás también lo hagan.

“Lo importante ahora es actuar como equipo. Todos hemos hablado de que queremos ir a la Serie del Caribe. Lo primero, es que los lanzadores tengan buenas actuaciones e ir avanzado para sacar la semifinal, de siete juegos a ganar cuatro. Eso es lo que tenemos en mente. Que cada cual haga su trabajo y lo mejor posible.

“Particularmente, buscaré una o dos victorias en la postemporada, para continuar con mis números. Voy a luchar por eso, sea el rol que me toque. Siempre me pongo metas como esta. Dios quiera que la pueda cumplir.

«Me estoy preparando mentalmente porque vienen juegos fuertes. El terreno es el que dice lo que uno es capaz de hacer. Lo demás, sale poco a poco”.

–¿Podría cumplir el rol de relevista?

–Por supuesto, otras veces lo hecho en la Serie Nacional. Debo estar listo para ser relevista en los primeros juegos y existe la posibilidad de abrir el cuarto. Lo que tengo pensado es que cuando salga al montículo logre una buena actuación, para lograr la victoria de mi equipo. Se trata de echar para delante y dejar el corazón en el terreno.

Yamichel Pérez ha tenido en la liga élite un excelente control. Foto: Irene Pérez/ Cubadebate.

–¿Qué considera sobre esta primera edición de la Élite en cuanto a calidad deportiva y cuestiones organizativas? ¿Algunas insatisfacciones?

–La calidad deportiva si ha estado más fuerte que la Serie Nacional. Las estadísticas indican que se conectaron menos jonrones pero fue porque las pelotas tenían menos botes y avanzaban poco. En cuanto al nivel de los jugadores, te puedo asegurar que la competencia estuvo bien y emocionante.

“En el caso de los lanzadores, cuando había que enfrentar a un equipo no había como solemos decir ‘refresco en la alineación’. Todos eran tercero, cuarto, y segundo bates de sus selecciones tradicionales en la Serie Nacional. Esto nos hacía exigirnos mucho. Fíjate que cuando los abridores llegábamos al sexto inning ya estábamos casi ‘sofocados, fatigados’… Era mucha exigencia, desde el primer lanzamiento hasta el último.

“En la parte organizativa fue donde nos quedamos insatisfechos. Casi no nos atendieron bien en ninguna provincia, por la propia situación del país. Como no estamos acostumbrados a eso, nos chocó un poco.

“Entre nosotros hablamos que era así parejo para todas los conjuntos, por eso no valía la pena quejarse. Entonces, dijimos que había que seguir luchando, porque al final estamos jugando por el béisbol cubano. Y con esa mentalidad salimos adelante y enfrentamos la situación”.

–¿Ha pensado Yamichel en la Serie del Caribe o en la prenómina del Clásico Mundial?

–En la Serie del Caribe nos vemos el equipo de Centrales completo. Saldremos a luchar esa visita a Caracas. En cuanto al Clásico, aún no lo tengo en mente. Trataré por el momento de hacer lo mejor que pueda, ser inteligente y salir al terreno a hacerlo cada día mejor, partiendo siempre de lo realizado en el entrenamiento.

“El Clásico no me presiona. Si Dios quiere que vaya, perfecto, sino será en otra edición.Lo que hace falta es que los que participen, cumplan con el objetivo y obtengan la victoria, a ver si el equipo Cuba sale adelante, que llevamos un tiempo atrás. Espero que los que vengan ayuden y den una buena imagen para el pueblo cubano, que se lo merece”.

–Hablando de eso, ¿qué opinión tiene sobre los jugadores cubanos de otras ligas que puedan integrar el equipo Cuba?

–Sobre ellos, la mejor opinión desde el principio, porque son compañeros que jugaron con nosotros hace años, que estuvieron en la Serie Nacional. Vienen como si fuéramos los de aquí a jugar béisbol, a defender nuestras banderas y a disfrutar de la pelota, algo que, como a nosotros, les gusta desde niños.

“Por nuestra parte, estaremos contentos de que vengan, porque siguen siendo nuestros compañeros, aunque ya no jueguen en la Se rie Nacional.

«Te repito, los estamos esperando. En su momento estudiamos y compartimos juntos en diferentes lugares. No hay nada en contra. Y si vienen que hagan lo mejor posible, que se esfuercen y luchen por el triunfo, que es lo que todos queremos.

«Ahora, también sería bueno buscar una motivación para los que no vayan al Clásico, así se compensaría el sacrificio realizado durante meses”.

Durante las últimas temporadas, Pérez ha corroborado su calidad, siendo su mejor serie la 59, cuando como refuerzo de Matanzas fue campeón nacional. Además, resultó el jugador más valioso de la campaña.

En la etapa clasificatoria de la Liga, Yamichel en nueve juegos y 49.2 entradas de actuación logró efectividad de 2.36, dio treinta ponches y solo concedió cinco boletos. Ganó tres partidos, perdió uno y salvó seis. Permitió 16 carreras, de ellas, 13 limpias.

El zurdo de 32 años buscará ayudar en todo lo que pueda al equipo Centrales. Foto: Irene Pérez/ Cubadebate.

(Por: Angélica Arce Montero)