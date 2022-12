«El rey ha muerto, pero su magia es PARA SIEMPRE»

Decir hasta nunca siempre es complicado. Nadie está preparado para las despedidas y, desgraciadamente nunca se sabe cuándo será la última vez que veras a alguien. Aquí nada está cristo y una vez más la vida nos lo recuerda.

Este mes se desarrolló la fiesta del fútbol y aún existen personas que disfrutan rememorando las hazañas de Qatar 2022. Diciembre parecía ser el mes perfecto para los apasionados de este deporte pero, nada es perfecto y la felicidad no puede durar para siempre.

Siguiendo con la locura de este año llega este funesto 29 de diciembre. Hoy el mundo del fútbol se olvida de luces navideñas y villancicos para vestirse de luto. Y como no hacerlo si «El rey colgó la corona»; «O’rei ha muerto»; Edson Arantes do Nascimento, Pelé se fue para no volver.

El rey celebrando

A sus 82 años de edad, en la sala de cuidados intensivos del Hospital Albert Einstein de Sao Paulo, dió su último suspiro para partir al cielo. Y quiero pensar que se fue en paz, a jugar ese partido de fútbol que le prometió a Maradona el día que murió; creo que eso suena mucho menos doloroso.

La leyenda de las Copas del Mundo fue diagnosticado en el año 2021, con un Cáncer de Colon que lo mantuvo alejado del público y constantemente entrando al hospital. La situación se agravó hace unas semanas por problemas renales y en principio (según declaraciones de su hija para calmar al público) sería una revisión de los medicamentos, pero lamentablemente O’Rei fue empeorando hasta que su vida se apagó por completo.

El astro brasileño, fue nombrado el mejor futbolista del pasado siglo y es hasta el momento el único jugador que ostenta en su vitrina tres copas del mundo (1958,1962,1970).

El actual líder de la selección brasileña Neymar JR se despidió con este emotivo mensaje:

«Antes de Pelé el 10 era solo un número» /He leído esta frase en algún lugar, en algún momento de mi vida. Pero esta frase hermosa está incompleta. Yo diría que antes de Pelé el fútbol era solo un deporte. Pelé lo ha cambiado todo. El convirtió el fútbol en arte, en entretenimiento. Dió voz a los pobres, negros y principalmente: Dio visibilidad a Brasil. ¡El fútbol y Brasil han elevado su estatus gracias al Rey! Se ha ido pero su magia es permanece. ¡¡Pelé es PARA SIEMPRE!! «.

De esta forma el mundo se despide de uno de sus genios más grandes, descansa en paz O’Rei o como dirías tú, descansa em paz O’Rei. Tu magia permanece, tú eres PARA SIEMPRE.

(🖋️ Carlos Javier Prado Porcena)