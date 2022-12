Estrenos de Anime para la temporada de invierno

Recién concluye una de las mejores temporadas de otoño de anime en mucho tiempo con relanzamientos como el de BLEACH: Thousand-Year Blood War, estrenos de la categoría de Chainsaw Men de la mano del estudio Mappa y adaptaciones tan fieles como la de Tale of Mana.

Pero es tiempo de pasar página y analizar que nos ofrecen los animes del periodo invernal en una temporada que destaca nuevamente por la cantidad de secuelas de obras ya conocidas que podremos encontrar:

Vinland Saga (2da Temporada) – 23 de enero de 2023

El segundo arco de esta serie de vikingos nos trae de vuelta a Thorfinn, el personaje principal, que deberá enfrentarse a sus antiguos pecados de la mano de su compañero Einar. Todo mientras Canute, Rey de Inglaterra, planea expandir sus dominios a tierras vikingas. La obra se caracteriza por una acción trepidante y una hermosa animación.

Tokyo Revengers: Seiya Kessen-hen (Temporada 2) – 8 de enero 2023

Takemichi Hanagaki un joven sin futuro ni aspiraciones en la vida ve en las noticias como su novia del preeuniversitario fallece en un accidente provocado por la mafia local. En ese momento descubre que puede viajar al pasado y cambiar tanto su vida como el destino de la muchacha. Peleas callejeras entre bandas, sangre y viajes en el tiempo, muy recomendable.

Bungou Stray Dogs (Temporada 4) – 4 de enero 2023

Un grupo de detectives se enfrenta a grupos criminales con poderes muy particulares que representan obras literarias de escritores universales. La serie posee una refinada animación, combates ingeniosos y una trama compleja y entretenida.

NieR: Automata Ver1.1ª – 7 de enero 2023

Adaptación del videojuego con el mismo nombre, que cuenta la historia de una androide de combate que lucha contra máquinas rebeldes en una tierra post apocalíptica con el fin de volverla habitable de nuevo para que regresen los humanos. La historia toca temas profundos como el sentido de la vida, el género y las relaciones humanas.

Record of Ragnarok (Temporada 2) – 26 de enero 2023

El destino del mundo se decide en torneo de combate entre los dioses de todas las culturas y los héroes más grandes que ha dado la historia humana. Una de las imprescindibles esta temporada.

Black Clover: Mahou Tei no Ken (Temporada 2) – 31 de marzo 2023

Regresa Black Clover, una historia que enfrenta a magos y demonios por el destino del

mundo. Uno de los animes más esperados de esta temporada que dará cierre a las aventuras de Asta y compañía.

Trigun Stampede – 7 de enero 2023

Vash Estampida es reconocido como «el tifón humano», porque, según los rumores, es caos encarnado. Ha matado a cientos de personas, si lo miras a los ojos te puedes dar por muerto, y por donde pasa dejará pura destrucción y muerte a su paso. Pero la

realidad es que Vash es un pacifista que no soporta la violencia, y a pesar de la recompensa que tiene en la cabeza, no pretende ni quiere matar a nadie.

Este esperado remake fue anunciado con un estilo interesante que mezcla el CGI con la animación tradicional. Acción trepidante, ciencia ficción y una historia compleja.

Maou Gakuin no Futekigousha: Shijou Saikyou no Maou no Shiso, Tensei shite Shison-tachi no Gakkou e Kayou II (Temporada 2) – 8 de enero de 2023

Continúa la historia de un rey demonio que estaba aburrido de ser el más poderoso y que decidió reencarnar cientos de años después, pero conservando sus recuerdos solo para darse cuenta de que sigue siendo el más poderoso, solo que ya nadie se acuerda de él. Posee una animación sencilla y algunos despuntes de humor.

Ijiranaide, Nagatoro-san 2nd Attack (Temporada 2) – 8 de enero 2023

Una colegiala se dedica constantemente a acosar al compañero de clase del cual está enamorada. El pobre muchacho que lo único que quiere es desarrollar su talento como pintor sufre en silencio mientras se generan situaciones hilarantes y se forja una hermosa amistad. Un poco de erotismo y humor japonés, que es totalmente diferente al nuestro.

Gokushufudou “De Yakuza a amo de casa” (Temporada 2) – 1 de enero 2023

Pues eso, un Yakuza que abandona su vida criminal, se casa con una muchacha con un horario laboral muy exigente y termina asumiendo el rol de amo de casa. La primera temporada fue divertidísima así que esperemos que en esta mantenga el nivel de comedia. El único inconveniente es que el estilo de animación es muy pobre y limitado.

Ooyukiumi no Kaina – 1 de enero 2023

Cuando la humanidad se encuentra hundida entre un océano de nieve, ha aparendido a vivir en ciertos lugares seguros. Entre ellos, las raíces de los árboles, o su parte más alta. Cuando dos personas que viven en zonas opuestas, una en la superficie, y otra en la copa del árbol, desatan una cadena de eventos que cambiará el destino de la humanidad. Una de las entregas |

Itai no wa Iya nano de Bōgyoryoku ni Kyokufuri Shitai to Omoimasu (Temporada 2) – 11 de enero 2023

Kaede Honjou es una muchacha japonesa que obtiene poderes de defensa gracias a una decisión desinformada sobre sus skills en un videojuego. Luego se ve obligada a a vivir dentro de ese videojuego donde comienza a profundizar en sus nuevas habilidades y a hacer amigos. Posee una temática más infantil y su base es el humor.

In/Spectre (Temporada 2) – 9 de enero de 2023

Kotoko es la mediadora entre los yokai y los humanos, llamada la Diosa de la inteligencia. Siempre ha resuelto los problemas sobrenaturales que se les han presentado. Un día, en un hospital local, se le acerca a Kurou Sakuragawa, quien le llama la atención inmediatamente. Pero no solo por su atractivo, sino también por el hecho de que parece atraer lo sobrenatural.

Eventualmente, comienzan a trabajar juntos, y Kyoko está decidida a volverse algo más que su compañera. Animación con un estilo más clásico, romance e historias sobrenaturales.

Tomo-chan wa Onnanoko! – 5 de enero 2023

Una muchacha de rasgos masculinos se enamora de su amigo de la infancia al entrar juntos al instituto, pero el muchacho solo la ve como un compañero más.

Kami-tachi ni Hirowareta Otoko (Temporada 2) – 8 de enero 2023

Dentro del bosque habita un joven llamado Ryoma Takebayashi, con el hobby de coleccionar slimes como mascotas. Además, cuenta con un excelente físico y una perfecta compatibilidad para la magia. Esto es porque los dioses le han otorgado una segunda oportunidad para que pueda disfrutar de la vida con tranquulidad.

Luego de tres años en soledad, Ryoma conocerá a un grupo de personas que le cambiarán por completo la vida. Esta temporada contará sobre sus viajes y nuevas amistades.

Dungeon ni Deai wo Motomeru no wa Machigatteiru Darou ka IV: Fuka Shou – Yakusai-hen (Parte 2, Temporada 4) – 5 de enero 2023

Bel Cranel ha subido de nivel como un intrépido aventurero, pero no es momento para dormirse en los laureles. La familia Hestia todavia tiene que avanzar para poderse enfrentar a otras familias de Orario. Pero antes de que Bell pueda embarcarse en su nueva misión, se reporta un asesinato que lo cambia todo, puesto que uno de los aliados más cercanos de Bell es considerado sospechoso. Esta es la segunda parte de la cuarta temporada de DanMachi.

Otonari no Tenshi-sama ni Itsunomanika Dame Ningen ni Sareteita Ken – 7 de enero 2023

Luego de enfermarse después de prestar su paraguas a una chica de su clase, Amane Fujimiya la está pasando muy mal. Sin embargo, la chica del paraguas es el ángel de su clase, Mahiru Shiina, una chica que parece ser buena en todo. Ahora, para saldar su deuda, la chica le ofrece ayudarlo a recuperarse de su gripe, pero eso incluye entrar en

su casa… y su casa es un campo de batalla, por ponerlo de una manera. Pero Shiina no parece asustada, más bien parece haberse tomado todo como un reto. El anime está basado en una novela ligera.

Spy Kyoushitsu – 5 de enero 2023

Luego de que una guerra creara el caos entre la población, el gobierno decidió a tomar una medida más secreta contra sus enemigos, y consistía en luchar en las sombras. Lily es una estudiante en una institución que forma espías, pero a pesar de salir bien en los exámenes escritos, para los exámenes prácticos casi por suerte. Sin habilidades reales, se le hará mucho más difícil graduarse, hasta que le ofrecen la oportunidad de unirse al equipo Tomoshibi, y participar en una misión «imposible de pasar».

Al llegar, Lily descubre que la misión no es como creía, y que el grupo de espías incompetentes que la acompañan, incluyendo a su líder, lo harán todo mucho más difícil.

Kubo-san wa Mob wo Yurusanai – 10 de enero 2023

Junta Shiraishi quiee vivir una vida feliz, una juventud donde pueda tener amigos y cumplir sus sueños. Sin embargo, es difícil, ya que no tiene presencia alguna, es tan severa, que piensan que su asiento de la escuela está vacío, y asumen que falta normalmente. Incluso hay un rumor de que, quien pueda localizarlo un día, tendrá buena fortuna por el resto del día.

No obstante, sí que hay una chica que lo nota: Nagisa Kubo, su compañera de al lado. Y a la chica le gusta molestarle y ponerlo en situaciones incómodas. Pero Junta descubrirá que, gracias a la intervención de la chica, su vida quizás no se tornará tan aburrida.

The Ice Guy and His Cool Female Colleague – 4 de enero 2023

Himuro es un oficinista que nació con un poder sobrenatural particular. Cuando está muy concentrado, puede crear tormentas de hielo que congelan hasta los huesos a sus compañeros de trabajo. Pero es un hombre preocupado por los demás y que le encantan los gatos y las flores, pero por culpa de sus poderes, no se les puede acercar mucho. Por otra parte, a Himuro le gusta mucho su compañera de trabajo, Fuyutsuki. Cada vez que la ve, una tormenta de nieve se levanta en su corazón, y toda la oficina se da cuenta, excepto la misma Fuyutsuki. Por eso, Himuro hará todo lo que pueda para ganarse su corazón.

Shinka no Mi: Shiranai Uchi ni Kachigumi Jinsei (Temporada 2) – 14 de enero 2023

Luego de que toda su clase fuese transportada a un mundo de fantasía con la tarea de acabar con el Rey Demonio, Seiichi Hiiragi se queda completamente solo y alejado de sus compañeros. Luego de encontrarse con una fruta mágica llamada «la fruta de la evolución», ella puede ser el primer paso para mejorar sus prospectos.

Inu ni Nattara Suki na Hito ni Hirowareta – 7 de enero 2023

El protagonista se levanta una mañana y descubre que se ha transformado en el perro de su compañera de clases, la siempre popular y hermosa Karen Inukai. Cien por ciento comedia.

Eiyū-Ō, Bu o Kiwameru Tame Tensei-Su: Soshikite, no Minarai Kishi – 10 de enero 2023

Desde su lecho de muerte, el héroe y rey Inglis, caballero divino, solamente sueña con reencarnar en una vida que pueda vivirla no para el reino, sino para sí mismo.

Así se encuentra en el cuerpo de la hija de una familia noble, donde descubre a sus seis años que es incapaz de ser caballero. Pero si Inglis ha aprendido una cosa es que lo importante no es la sangre con la que naces, sino la sangre que derramas en el campo de batalla. Y luchará para volverse un maestro de la espada con su nuevo cuerpo.

Tsundere Akuyaku Reijou Liselotte to Jikkyou no Endou-kun to Kaisetsu no Kobayashi-san – 7 de enero 2023

En el juego MagiKoi, la villana Liselotte siempre acaba igual: sola, y enamorada perdidamente del príncipe Siegward, quien no le presta atención por su personalidad «tsundere», es decir, fría por fuera, pero muy dulce por dentro. Pero un día, el príncipe Siegward escucha la voz de una deidad, o eso es lo que cree. En realidad, son dos compañeros de clase que se encuentran jugando MagiKoi, y no dejan de repetir lo preciosa y divertida que es Liselotte.

Isekai Nonbiri Nouka – 7 de enero 2023

Machio Hikaru ha muerto por una enfermedad a los 39 años, y ha reencarnado en otro mundo. Allí, se topa con un dios que le entrega varios deseos. En el primero, pide un cuerpo saludable. En el segundo, quiere vivir una vida pacífica. En el tercero, es aprender el idioma local, y el deseo final, es convertirse en un granjero.

Oniichan wa Oshimai! – 5 de enero 2023

Mahiro Oyama es un hombre al que le gustan los juegos eróticos. Un día, se levanta y descubre que ha cambiado de cuerpo, y ahora es una mujer. Y todo es por culpa de su hermana, que se hace llamar «científica loca». Su único propósito en esta vida es, ahora, volver a ser el mismo, pero primero hay que superar todas las cosas raras que esta nueva vida le está trayendo.

Majutsushi Orphen Hagure Tabi: Urbanrama-hen (Tercera temporada) –18 de enero 2023

Krylancelo Finrandi y Azalie Cait-Sith son hechiceros prometedores, Azalie está atrapada en forma de dragón por un experimento que salió mal en la Torre de los Colmillos. Cinco años después, vuelve a encontrarse cara a cara con Azalie, pero puede que se le esté acabando el tiempo. Esta es la tercera temporada de la serie, después de que Orphen encuentre a Azalie y se haya enfrentado con el «profesor de la

muerte».