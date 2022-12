Se esperan temperaturas muy frías durante los próximos días en Matanzas

Temperaturas inferiores a los 21 °C se esperan en la provincia de Matanzas desde el final de la madrugada de este sábado hasta el mediodía del martes, siendo el domingo y el lunes las jornadas más frías.

Precisó a Girón Marixma Millares Pérez, directora del Centro Meteorológico Provincial que tendremos tardes frías ( con temperaturas entre 18 y 23 °C) y madrugadas muy frías ( con mínimas en el entorno de 10 a 15 °C, inferiores en algunas localidades del interior).

Marixma Millares Pérez, directora del Centro Meteorológico Provincial

Ello se debe al avance de un frente frío por nuestro territorio y tras el paso del sistema frontal se impone la influencia de un nuevo sistema anticiclónico migratorio, con una masa de aire muy frío de origen polar ártico, que provoca un notable descenso de las temperaturas y establece marcadas condiciones invernales.

A esta situación se añadirá la presencia de un flujo húmedo en el aire superior y de fuertes corrientes en niveles altos, que estimularán abundantes nublados con chubascos y lluvias.

«Como resultado, el alcance de la radiación solar durante estos días será restringido, limitando el ascenso de las temperaturas en el horario diurno; aunque las mínimas durante las madrugadas podrán no ser excepcionalmente frías, debido precisamente a dicha nubosidad y las lluvias», dijo la especialista.

«Los efectos combinados de las bajas temperaturas, la nubosidad, las precipitaciones y la velocidad de los vientos del norte al nordeste, provocarán sensaciones térmicas muy frías, inferiores a los valores de temperatura ambiente que puedan registrar los termómetros.

«A partir del miércoles se pronostica que las temperaturas experimentarán un ascenso gradual», añadió.

Se recomienda a la población prestar atención a la evolución de esta situación meteorológica, así como tomar medidas de carácter general para la prevención de la hipotermia y las afecciones respiratorias severas, especialmente en las personas más vulnerables: niños y ancianos.

La temperatura mínima más baja registrada en el mes diciembre en la provincia de Matanzas es de 1.9 °C en las estaciones meteorológicas de Jagüey Grande y Jovellanos el día 15 de diciembre del 2010. Mientras que el récord de temperatura mínima es de 1.0 °C en en el Central Puerto Rico Libre, perteneciente a Unión de Reyes, el 21 de enero de 1971.

El 20 febrero del 2015 se registró nuevamente 1.0 °C en la estación meteorológica Unión de Reyes.