Los boxeadores errantes

Una edificación abandonada, restos de lo que un día fue y cuesta mucho definir, paredes despintadas, un ambiente lúgubre. Así nos recibe la Academia de Boxeo Gilberto Carrillo Quesada de Matanzas. Es la primera impresión que deja a los visitantes y a quienes transitan por la calle y de soslayo se fijan en ese lugar donde se forman campeones.

El centro recibió un presupuesto destinado a su reparación. Al no ser suficiente, los decisores se vieron ante el reto de escoger entre las condiciones de vida y las de entrenamiento; y las primeras prevalecieron.

Los boxeadores matanceros esperan desde hace mucho por que concluyan las labores de remodelación de su academia. Foto: Dariel Cruz Estenoz

Pulir algunos detalles es lo que falta en estas áreas. Esto permitirá a la matrícula de 24 boxeadores descansar y permanecer en la escuela, para cumplir con los horarios establecidos y contribuir al desarrollo deportivo. José Luis Gándara Martínez, director de Deportes en la provincia, realizó hace algún tiempo una visita de control a la obra constructiva, y las indicaciones fueron precisas en cuanto a limpieza y saneamiento.

“La Academia que en peores condiciones existía en Matanzas era esta. Aquí se recuperó el baño, que tiene los sanitarios, duchas nuevas, todo enchapado. La cocina y el comedor fueron las otras áreas priorizadas, para lo cual daremos también cinco juegos de comedor. Se comenzó en 2021, se detuvo por el tema del presupuesto y se retomó este año. Los dormitorios se transformaron para favorecer la ventilación y las literas están perfectas. Esta es una estructura antigua y eso vuelve la situación un poco más compleja”.

En aquel entonces, hace aproximadamente tres meses, se preveía la entrada de los atletas en el mes de septiembre “para comenzar el proceso normal, pues lo que resta es la instalación de lámparas y otros acabados, y sobre todo la limpieza”, según declaró el directivo.

Octubre abre sus cortinas y tras bambalinas continúan los representantes del boxeo en el territorio, quienes se las agencian desde sus casas para seguir en forma, cosa que en un deporte como este es casi imposible sin cumplir con los requerimientos técnicos que demanda.

Esta situación afectará de manera directa el rendimiento de cada uno de ellos, y los resultados de Matanzas como una de las provincias más prolíferas, si del deporte de los puños se trata. Así lo confirmó a Girón Alfredo Gómez Gómez, jefe técnico de esa disciplina.

“Los estudiantes no han podido entrar, porque no se ha puesto transporte para traer lo necesario, dígase implementos para entrenar y colchones. Están en sus casas, excepto algunos que acuden al centro Manuel Fajardo y pueden entrenar.

El gimnasio, como ve, no recibió reparación. Cuando entren los alumnos, con los medios que tenemos recogeremos lo que sobra y haremos las prácticas como podamos. Incluso, tenemos muchachos del equipo nacional en sus hogares, preparándose por sus medios”.

Pedro Luis Duarte Castillo, director de la Academia de Boxeo, abunda al respecto. “El tema de los colchones es lo que más nos golpea. He hablado con todos los implicados. La respuesta es la falta de combustible para ir a buscarlos y sabemos que la situación es crítica; nadie nos da garantía por el momento”.

Esperar por la designación de unos litros de combustible para regresar los colchones es, cuando menos, lamentable; pues, dicho sea de paso, pertenecen a la escuela, pero fueron cedidos a petición del Gobierno para colaborar en situaciones puntuales de emergencia a otros territorios. La difícil etapa que atraviesa el país impide la rápida resolución de innumerables problemas, y en orden de prioridades el deporte no puede esperar.

Reasignar, redistribuir, empeñarse, podrían ser las claves quizás en esta problemática; sobre todo si se trata de uno de los estandartes del deporte revolucionario, el cual con su desarrollo actual brinda la posibilidad de probarse en el ámbito profesional y aportar dividendos económicos importantes.

Exigir medallas o posiciones de prestigio en un torneo nacional no es bien visto cuando se carece de recursos para elevar su calidad. Y así lo hizo saber a este semanario el ya citado jefe técnico.

“Este es un deporte técnico en el que si no entrenas no obtendrás resultados. La muestra es el último torneo Playa Girón, donde la provincia lo hizo bastante mal; y es que sin condiciones no se puede realizar un trabajo sostenido y de calidad. Se acercan varias competencias donde Matanzas será la sede. En noviembre habrá una Copa que servirá como preparación para la Serie Nacional. Bajo estas circunstancias no sabemos cómo lograremos avanzar”.

Pedro Luis Duarte Castillo, director de la Academia Gilberto Carrillo, dejó claro lo que depara el futuro inmediato: “Hay que esperar a que en el próximo año asignen el presupuesto destinado al mantenimiento constructivo para terminar la parte que falta. En cuanto al gimnasio, hice las gestiones con el director de la empresa forestal y me dijo que sí, que tenían en proyecto el tabloncillo de este centro, pero que necesitaba tiempo, puesto que no poseen madera disponible”.

Volver a la Academia de Boxeo, pasado este período, y encontrar la misma imagen decadente fue un golpe a la esperanza de que la desidia no corroa los sueños de los boxeadores matanceros. Comenzar por retirar escombros y dar paso a la estética es el primer eslabón hacia la transformación de este espacio, que añora regresar a sus mejores etapas, pues en este minuto no brinda confort ni siquiera para lo breve que pueda ser una visita.

Los discretos resultados del pugilismo en tierra yumurina son un llamado de alerta, que desde hace bastante tiempo da señales inequívocas de que la solución debe llegar de manera urgente. Si no cambian las circunstancias, puede que sean más que colchones lo que falte mañana, y quizás irrecuperable.