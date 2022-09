Fotógrafo de Matanzas se posiciona en certamen internacional (+Fotos)

Con la propuesta Lost time, el cubano Julio César García, artista cuyo estudio-taller radica en esta ciudad, conquistó el segundo premio en la categoría libro documental no profesional del relevante concurso anual que lleva a cabo International Photography Awards (IPA).

Según García, Lost time que significa tiempo perdido en español, es una interpretación de ese tiempo que no volverá, un ejercicio creativo junto a sus hijos, y la intención es continuar la serie hasta que los niños sean mayores de edad, y narrar memorias individuales que pueden ser también las de muchas otras personas.

Explicó a la Agencia Cubana de Noticias que el libro documental presentado incluye una decena de imágenes y el resultado lo alienta sobremanera en tanto el concurso de la IPA constituye un certamen muy prestigioso, que amplía la visibilidad de la obra y las conexiones en el mundo del arte.

Informó que en la actual edición el jurado juzgó más de 14 mil entradas de 120 países para seleccionar a los ganadores de categoría, cada uno de los cuales compite para recibir los dos premios principales de la IPA: Fotógrafo del año para las categorías profesionales, y Discovery of the Year para las categorías no profesional/estudiante.

Comentó García que una de las instantáneas que integran la selección de Lost time premiada, se expondrá desde este viernes en la Galería 23 y 12, en La Habana, como parte de la exposición personal CHRONICAS, que reúne imágenes de momentos de los últimos tres años en Cuba.

En https://www.photoawards.com se explica que los International Photography Awards (Premios Internacionales de Fotografía) organizan un concurso anual para profesionales, aficionados y estudiantes a escala mundial, uno de los certámenes más ambiciosos y completos del mundo.

IPA constituye un esfuerzo hermano de Lucie Foundation, una fundación benéfica sin fines de lucro con el propósito de honrar a maestros fotógrafos, identificar talentos emergentes y promover la apreciación de la fotografía en todo el mundo.