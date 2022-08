A partir de la compleja situación que presenta el Sistema Electroenergético Nacional y la salida imprevista de la CTE Antonio Guiteras, se hace necesario modificar la rotación de los bloques de apagones.

Es importante conocer que no existe variación en los bloques, sino en los horarios de afectación. Estos estarán comprendidos en una afectación de 4 horas a partir de las 9:00 am y hasta las 13:00 horas, de 5 horas de 13:00 a 18:00 horas y el resto de las afectaciones serían de 3 horas hasta las 9:00 am del siguiente día que comienza el ciclo nuevamente.

Esta programación se mantendrá vigente hasta que la situación actual mejore.

Nueva programación de apagones en Matanzas

(Tomado del perfil de Facebook de la Empresa Eléctrica Matanzas)

