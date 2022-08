Luis Curtis: “Quiero ser un jugador de referencia en el baloncesto cubano”

El pitazo del árbitro le indicó el final del partido, y más que del partido, del campeonato. Llegaba el final de un torneo negativo para el equipo, aunque positivo para él, con buen rendimiento en varios aspectos; pero el objetivo principal, estar entre los cuatro grandes, no se cumplió.

Para Luis Alfredo Curtis la Liga Superior de Baloncesto 2022 fue un calvario desde antes del salto inicial. Problemas en la transportación y alojamiento incidieron en la preparación de los Guerreros de Matanzas, sumado a ausencias de jugadores clave, y eso se vio en las tablas.

Pero no se desanimó y tuvo un torneo a la altura de sus expectativas. Asumió el rol protagónico del conjunto, anotando más de 20 puntos por partido e, incluso, fue premiado como el Jugador Más Valioso en la primera edición del Juego de las Estrellas, donde además ganó el concurso de triples.

A sus 27 años, se desempeña en la posición de ala pívot para los Guerreros. Es oriundo del municipio de Pedro Betancourt, una tierra fértil en atletas de esta disciplina. Desde niño supo que su vida iba a estar ligada a las canastas.

“Yo soy de un lugar que es la mata del baloncesto en Matanzas, por lo que no es difícil dedicarse a este deporte. Allí toqué mi primer balón a los seis años y desde entonces no he podido separarme de él”, dijo emocionado y con brillo en los ojos.

Como todo atleta, la vida deportiva de Curtis ha estado plagada de buenos y malos momentos, aunque siempre ha pesado más el aspecto positivo y sus ansias de superación.

“Tengo buenos y malos recuerdos, pero en mi memoria guardo con especial celo mi debut con los Guerreros a los 16, en un Torneo de Ascenso. Durante mi último año como juvenil fui invitado a unirme al entrenamiento del equipo grande. Estuve en ese equipo que discutió el título en 2017. De ahí para acá noto que mi nivel ha subido. Eso me tiene contento y con esperanzas de integrar otra vez la preselección nacional”.

Cada vez que sale a la cancha lo hace con una meta, divertirse sobre la duela y entregar su mejor esfuerzo por el resultado colectivo. Le gusta ser un jugador polivalente, lo mismo encestar canastas desde la zona pintada que en el perímetro, y para eso tiene sus referentes, a los que intenta emular.

“Mi principal virtud como jugador es que trato de ayudar al compañero. Siempre estoy pensando en el equipo, ese es mi principal objetivo cuando salgo a la cancha.

“Siempre he admirado el estilo de Allen Jemmot, una verdadera máquina sobre el tabloncillo. También me fijo mucho en Andy Boffil, Danys Torriente y Yuniskel Molina; son jugadores con los que he jugado y de los cuales he tratado de adquirir conocimientos para mejorar. Mi juego intenta reunir un poquito de cada uno.

“De la NBA no hay discusión, mi jugador es LeBrom James”, dice y dibuja una sonrisa en su rostro como quien repasa jugadas de su ídolo en su cabeza.

Una nueva etapa se abrirá para el baloncesto nacional, cuando el próximo mes de octubre tenga lugar el Torneo de Ascenso clasificatorio para la Liga Superior. A esa instancia asistirá Curtis con la misión de liderar nuevamente a los Guerreros y con la convicción de que se puede retomar los planos estelares.

“De lo malo hay que sacar conclusiones positivas. En la liga le dimos juego a atletas jóvenes que vinieron directamente de los juveniles, ellos deben asumir roles importantes en el TNA. Ahora nos enfocaremos en mejorar la táctica, entrenar los tiros desde todas las posiciones.

“Son muchachos talentosos, solo deben trabajar y creerse que pueden ser mejores. Cada día de entrenamiento tienen que proponerse perfeccionar su juego y no venir a perder el tiempo”, manifestó el mejor baloncestista matancero de la actualidad.

Cuando habla de sus sueños: “Me gustaría que mis resultados acá en Cuba me llevaran a integrar el equipo nacional, esa es mi mayor aspiración; así como probar mi nivel en una liga profesional extranjera. Estoy en el momento ideal para eso, no quiero ser un jugador del montón, sino marcar una pauta, que los fanáticos del futuro sepan quién fue Luis Curtis”. (Antonio Palma Enseñat, colaborador)