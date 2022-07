Parlamento aprobó el Código de las Familias y convocó a referendo (+ Video)

La versión 25 del proyecto del Código de las Familias es una propuesta más sólida, porque está impregnada de soberanía popular, y es reflejo de la esencia revolucionaria, de protección de derechos, garantista de justicia social y de alto contenido humano, aseveró Oscar Silvera Martínez, ministro de Justicia, en su intervención ante los diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP).

Estamos en presencia de un Código –dijo– que es para el beneficio de todos, lo que patentiza su carácter inclusivo, protector y de igualdad, que no regula modelos familiares rígidos ni preestablecidos, y permite «solucionar los conflictos que acontezcan y ejercer los derechos reconocidos en ese ámbito, atendiendo a las características, situaciones y posibilidades de cada persona».

Es una norma moderna, que ofrece soluciones a problemáticas actuales desde la innovación científica interdisciplinaria, expresión de respeto a los mandatos de nuestra Carta Magna y de los tratados internacionales de los que nuestro país es signatario, agregó.

Recordó que, según los datos emitidos por el Consejo Electoral Nacional, la consulta popular de esa norma fue un ejercicio pleno, legítimo, interactivo, democrático, voluntario y muestra de la participación del pueblo en la toma de decisiones.

En este proceso participaron el 75,93 %, de un total de 8 535 742 electores que debieron hacerlo, se realizaron 79 192 reuniones, de ellas 1 159 en el exterior, y fueron procesadas 434 860 propuestas, precisó el titular de Justicia.

En resumen, la versión 25 es el resultado de la modificación del 49,15 % de todo el contenido del proyecto anterior que fue sometido a consulta popular, y a este impacto, ya de por sí trascendente, se unen los resultados de las consultas especializadas que también aportaron importantes cambios, detalló.

Indicó que los títulos con mayores modificaciones fueron los relacionados con la filiación, las relaciones parentales, la institución del matrimonio y de otras instituciones de guarda y protección en el ámbito familiar.

Tal y como explicó el Ministro, entre los aspectos fundamentales que cambian en la actual versión está ampliar la protección de niñas, niños y adolescentes, y se entrelaza el principio de interés superior de estos, con los deberes que les asisten como sujetos de derecho.

Señaló que se refuerza la tutela urgente ante la discriminación y la violencia; se definen las formas de canalizar los incumplimientos de obligación legal de dar alimentos; y se perfilan las causas del cese de la obligación legal de dar alimentos y sus excepciones.

Otras de las modificaciones van dirigidas a esclarecer la definición de la gestación solidaria, su distinción con los supuestos que generan multiparentalidad, en tanto, se establece un plazo para iniciar el proceso y se protege más esta institución.

Respecto a las instituciones jurídicas del ámbito familiar, como el matrimonio, uniones de hecho afectivas, la adopción, las técnicas de reproducción humana asistida, la autonomía progresiva y la responsabilidad parental, Silvera Martínez aclaró que, aunque se perfeccionan determinados aspectos de sus contenidos, se mantienen en el proyecto para garantizar la coherencia con la Constitución, con los tratados internacionales, y porque nuestro pueblo mayoritariamente las apoyó en la consulta.

En su intervención, agradeció a todos los que permitieron, con sus acciones y aportes, llegar hasta este momento con un Código de las Familias digno de su pueblo y reflejo de su realidad, que reafirma el carácter humanista de la Revolución y encamina a nuestro Estado y sociedad en la búsqueda de una Cuba más justa.

Arelys Santana Bello, presidenta de la Comisión de Atención a la Juventud, la Niñez y la Igualdad de Derechos de la Mujer, al presentar el dictamen sobre la propuesta de normativa, comentó que aquí se reflejan los sentimientos del pueblo, atemperados al contexto actual, y que viene a garantizar más equidad para todos, sin distinciones.

Es, además, expresión de las esencias del pensamiento de Fidel y de las ideas de Raúl respecto a los derechos humanos, y los preceptos que siempre defendió la heroína Vilma Espín, puntualizó.

UN CÓDIGO DE TODOS, QUE NOS HARÁ CRECER COMO NACIÓN

Al valorar el proyecto de normativa, el diputado Danhiz Díaz Pereira comentó que lo primero que debemos pensar es de quién es el Código, a quién responde, y de ahí saldrá entonces la votación.

Es el Código –reflexionó–, de las mujeres, porque las protege y no las encierra en las casas, y también es el Código de los hombres, porque no nos pone como abusadores, sino que habla de la violencia en forma general; es el Código de las niñas y los niños porque los ve como sujetos de derecho; de las abuelas y los abuelos, de las tías y los tíos, porque le da valor a la familia y no pone su cariño como algo lejano.

También es el Código de los que hoy se llaman madrastras y padrastros, porque elimina etiquetas y los coloca en el lugar que se merecen; de los que creen que el matrimonio es la institución oficial de la familia, pero también de los que piensan que no hace falta casarse para vivir en unión toda la vida; de los que tienen mucho amor para dar a un hijo, pero ciertas condiciones físicas o sociales lo limitan, resaltó.

El diputado Miguel Barnet afirmó ser un defensor de este Código, que se erige como baluarte para las nuevas generaciones y que nos colocará en la vanguardia del pensamiento moderno.

Como un momento emocionante para nuestro pueblo, comprometido con las ideas más avanzadas de la Revolución, valoró la diputada Mariela Castro Espín el haber llegado a este ejercicio de debate y reflexión en torno al Código, una norma que aporta al fortalecimiento de nuestro sistema político y de las conquistas que vamos adquiriendo en el campo de los derechos humanos.

Destacó, asimismo, la participación popular, muestra del ejercicio democrático, y del papel de la generación histórica y de la actual dirección del país, cuyas ideas también han tenido una trascendencia en la elaboración del proyecto.

María Armenia Yi Reina, diputada por Mayarí, en Holguín, precisó que este es un Código que asegura los derechos de la familia y que, aun cuando no está de acuerdo con algunos temas que recoge el cuerpo legal del texto, por sus principios de la fe cristiana, vota sí para que se lleve a referendo.

Para seguir salvando a la Revolución y a la Patria, hay que salvar también a la familia, y este Código es una parte importantísima en esa labor, apuntó el diputado Yusuam Palacios Ortega, presidente del Movimiento Juvenil Martiano. Una tarea, continuó, que no termina aquí, ni con el referendo, pues se trata de la formación de las generaciones que nos sucederán para defender, como queremos, el socialismo cubano.

Teresa Amarelle Boué, miembro del Buró Político del Partido y secretaria general de la Federación de Mujeres Cubanas, reiteró que este proyecto es expresión de la voluntad política de nuestro Gobierno y de todo un pueblo, «es la materialización de las luchas de Vilma, y los sueños de las mujeres que en el mundo todavía luchan por derechos que están blindados aquí, como los sexuales y reproductivos».

Casi al finalizar el debate, Leonardo Pérez Gallardo, presidente de la Sociedad Cubana de Derecho Civil y de la Familia, de la Unión de Juristas de Cuba, aseguró que el Código enaltece la pluralidad, la inclusión y que se ha pensado también desde los diversos criterios sobre las maneras de construir los modelos familiares.

Es expresión de la cubanidad, de la Patria; un Código de oportunidades que será, sin dudas, una de esas normas de las que sentirán orgullo generaciones futuras, puntualizó.

Que el amor y el afecto sean ley concluyó, en síntesis, Patricia Arés Muzio, profesora titular de la Facultad de Sicología de la Universidad de La Habana, minutos antes de que los diputados decidieran por unanimidad aprobar y llevar a referendo el Código de las Familias.

¿CÓMO SE REALIZARÁ EL REFERENDO?

El domingo 25 de septiembre de 2022, entre las 7:00 a.m. y las 6:00 p.m., se efectuará en Cuba el referendo del Código de las Familias, y una semana antes, en el exterior.

Homero Acosta Álvarez, secretario de la ANPP, refirió que se mantiene el carácter del voto libre, igual, directo y secreto de los electores, y que la pregunta para el referendo será: ¿Está usted de acuerdo con el Código de las Familias?

Tendrán derecho a votar, como establece la Constitución, todos los ciudadanos mayores de 16 años de edad, el día de la celebración del referendo, con excepción de los impedidos por las circunstancias previstas en la Carta Magna y la Ley.

Explicó que se considerará aprobado finalmente este Código –para ser aplicado luego como Ley– de recibir el sí mayoritario de los votos válidos emitidos por los electores, es decir, más del 50 %.

La decisión de hoy es trascendental, pues por vez primera en su historia constitucional, Cuba aprueba el ejercicio efectivo de un referendo legislativo y, con este paso, se inserta dentro de los muy pocos países que han desarrollado esta institución de democracia directa, afirmó.