Melissa Blanco: una mujer que rompe esquemas (+Audio) 

La narración deportiva matancera desde hace varios meses tiene nombre de mujer. A sus 25 años la periodista Melissa Blanco Déniz acapara la atención de aficionados al deporte por su voz y estilo frente a los micrófonos.

Para Melissa la narración deportiva ha sido un reto, pero un reto de mujer valiente, como ella misma considera. Hoy es una de las voces características de las entregas deportivas de Radio 26. Melissa Blanco conoce el significado de la palabra sacrificio, pues, antes de estudiar Periodismo, cursó estudios en la Escuela de Arte yumurina y en el IPVCE Carlos Marx, que la preparó para su vida profesional.

“Durante cinco años estudié ballet clásico, por lo que crecí alejada del resto de los niños del barrio, debía concentrarme en los resultados académicos y en mantener mi forma física. No aprobé el pase de nivel, mas la vocacional me abrió sus puertas”.

EL INICIO

“Con apenas dos años mi papá me llevó por vez primera al estadio Victoria de Girón. Él, un amante de la pelota, con la intención de entretenerme mientras mi madre terminaba las labores del hogar, me sentó en uno de los bancos con la esperanza de disfrutar de al menos un inning. Su sorpresa fue grande cuando permanecí pendiente de lo que sucedía durante todo el partido. A esa edad podía hablar perfectamente, y desde ese día le pedí asistir al Victoria. Mi interés por el béisbol creció y me deleitaba con cualquier torneo en el Palmar de Junco o en el parque René Fraga. Antes de la ciencia o las artes, el deporte ya estaba en mi vida.

“Por ese motivo decidí cursar la carrera de Periodismo. Mi intención era dedicarme al perfil deportivo. Me acerqué a Yirmara Torres, presidenta de la Upec en la provincia y mi profesora en la Camilo Cienfuegos. Le expliqué mis deseos de conocer la cabina de radio y contactó con Guillermo Rodríguez.

“Mi primera experiencia fue desde las gradas. Compartía algunos datos como la cantidad de lanzamientos o la velocidad del pícher mientras se desarrollaba el juego. Luego les pedí a Dayron Medina, Alejandro Castellanos y al profe Francisco ‘Pancho’ Soriano algunos consejos, para convertirme en narradora. Inmediatamente se comprometieron conmigo y, además de recomendaciones, llegaron las exigencias.

“Comenzó la versión 59 de la Serie Nacional y en el primer encuentro de los Cocodrilos en la provincia, en el sexto inning frente a Camagüey, Dayron me presenta como narradora. Desde ese instante y a pesar del miedo asumí el reto”.

Foto: Cortesía de la entrevistada



¿UNA MUJER EN LA PELOTA?

“No me preocupa el título de ser la primera, segunda o tercera mujer en narrar un partido de béisbol, lo que realmente importa es que somos muy pocas y que le abrimos las puertas a todas aquellas que quieran intentarlo. Es una responsabilidad enorme porque tenemos que hacerlo a la altura de los que llevan décadas frente a los micrófonos. Para los oyentes podía escucharse extraño no solo por los tabúes, sino porque nuestra voz, estilo y ritmo son diferentes.

“Fui víctima de machismo antes de narrar oficialmente. Compañeros de la universidad y los propios aficionados remarcaban que podía gustarme la pelota, pero que no poseía el conocimiento suficiente para realizar un análisis beisbolero. Aquellas palabras más que entristecerme me impulsaban a mejorar y a prepararme. Una vez concluida la prueba de fuego fueron ellos, precisamente, quienes se acercaron a felicitarme.

“Hasta el momento los aficionados me han recibido con elogios, y esas muestras de cariño me instan a continuar con este sueño de comentar los más diversos eventos deportivos”.

EN EL ESTUDIO

“No puedo decir que poseo un estilo que me caracterice. Algunos prefieren nutrirse de la forma en que los argentinos, colombianos y españoles narran el juego. Sin embargo, soy seguidora del estilo de quienes lo hicieron en Radio Rebelde y Radio 26. Más que agregar frases prefiero lo clásico.

“Quizás sea lo que me distinga: que a pesar de mi juventud escoja no adjetivar lo que sucede sino concentrarme en contar del modo más sencillo lo que ocurre en el terreno”.

LA PELOTA: EL MEJOR REGALO

“Con el béisbol tengo buenos y no tan buenos recuerdos. Existe uno que combina los dos sentimientos: el partido final de la Serie 59, cuando el equipo de Matanzas se alzó con el título de campeón. Ese día llegamos al estadio con deseos de narrar porque éramos conscientes de que, con la nómina, la disposición de Noelvis Entenza, la precisión de César Prieto, el ánimo brindado hacia Erisbel Arruebarrena, que se encontraba en un slump ofensivo, y las palabras de Armando Ferrer, era imposible perder el juego.

“Sin embargo, cuando llegamos al Cándido González, y a pesar de nuestro esfuerzo en la búsqueda de un lugar para nuestra emisora, resultó muy difícil narrar. Ocupé junto a Dayron un lugar en las gradas, disfrutando de la conga. Justo antes de terminar el choque se acerca uno de nuestros compañeros y nos explica que Roberto Pacheco y Radio Rebelde consideraban que nosotros teníamos que relatar lo que allí ocurría. Desde la parte baja del séptimo inning, Alejandro Castellanos, Dayron Medina y yo pudimos recrear la victoria de Matanzas, luego de dos décadas sin alzarse con la corona.

“Aquella final, además de la alegría que representaba para los yumurinos, fue el regalo perfecto para mis abuelos paternos, soporte fundamental en mi formación profesional”.

EL BOXEO: LA PRIMERA

En junio de 2022, Blanco Déniz acaparó los titulares de varios medios cubanos y extranjeros, por su trabajo en el torneo de boxeo Playa Girón: se convirtió en la primera mujer que desde la esquina del cuadrilátero narraba este deporte en televisión nacional.

“El Playa Girón, sin duda, fue una locura. Era la primera vez que me enfrentaba a un desafío como ese. Guardaba algunos consejos que recibí de Luis Izquierdo y Manuel Alejandro Pérez durante un curso para comentaristas. Ambos conocían mi trabajo con el béisbol, pero querían probarme en otras disciplinas. Me gradué con una narración de boxeo y quedaron muy satisfechos. Unos días más tarde, se comunica conmigo la directora del canal Tele Rebelde y me propone participar como comentarista en dicha competencia.

“Acepté el reto sin imaginar que tuviera que asumir 55 peleas. Todas las miradas se encontraban sobre mí y sentí un poco de temor, pero tenía un compromiso con los televidentes, a quienes poco les importaba si era hombre o mujer. Ellos esperaban calidad en mi narración e intenté que eso se reflejara en cada combate”.

MELISSA

“Me encanta la música, bailar, ver una serie o película. Realmente tengo poco tiempo para compartir con mis amigos, por lo que disfruto cada encuentro al máximo. Tengo un sobrino al que adoro. Soy amante de los animales y podrás verme por las calles de mi reparto rescatando perros y gatos. No soy activa en redes sociales, pero me fascina compartir memes en mis estados de WhatsApp.

“He cometido algunos errores, pero no me arrepiento, pues cada uno de ellos me hace crecer personal y profesionalmente”.

