Ejercer el derecho a la vida

El derecho a la vida: Oriundo de Camagüey, desde hace varios años Orlando vive en Matanzas.

“Decido asumir mi sexualidad a los 26 años. Fue un proceso bastante natural aunque psicológicamente tormentoso en la etapa previa, debido a los miedos afrontados por la presión social, pero en mi caso en lo fundamental porque provenía de un matrimonio de seis años”.

“En dicha fase, que solo duró unos días, encontré apoyo en mi tío abuelo Luis, ‘gay de cuna’ como él decía. Me notaba contrariado en un conflicto interno y me dijo algo muy cómico, por cierto, que le transmito a quienes han acudido a mí en busca de consejo: la primera semana estarás en la portada, la segunda en las culturales y la tercera ya no vas a ser noticia. ¡El tío era un personaje!”.

“Al tener madurez y mi personalidad formada no fui el típico gay en busca de aceptación familiar. El único momento difícil fue el de hablar con mi mamá, pero ella lo hizo muy cómodo para mí. Al resto de la familia se lo informé, mas no buscaba aprobación de nadie para seguir siendo yo”.

“Fui el mismo el día antes y el día después para toda mi familia y mis amistades. Mis amigos hombres, en su mayoría me dijeron que eso no era problema de ellos. Ese día comprendí mi buena elección”.

Los pasos de Orlando

A él siempre puede vérsele enrolado en algún proyecto. Desde la construcción de esa casita soñada y considerada su obra cumbre como ingeniero civil hasta cualquier propósito fruto de la innovación, creación, crecimiento espiritual y profesional.

El derecho a la vida: Orlando se desempeña como profesor en la Universidad de Matanzas.

Orlando Santos Pérez es de esas personas con el tiempo justo para respirar porque no le sobra para nada más. Con apenas 28 años alcanzó el grado científico de Doctor en Ciencias Técnicas, labora como especialista en gestión de ciencia, tecnología e innovación en la Empresa de Proyectos de Arquitectura e Ingeniería de Matanzas, además de impartir clases para las carreras de Ingeniería Civil, Industrial e Informática en la Universidad de Matanzas.

Recientemente tuvo el honor de recibir el reconocimiento como Doctor más joven del 2021 y aspira en 2024, cuando cumpla 10 años vinculado a la docencia universitaria, alcanzar la categoría docente de Profesor Titular, mientras considera como su mayor reto profesional la formación de nuevos doctores para cerrar su ciclo.

“Soy un hombre integrado a la sociedad en todos los sentidos: En el ámbito profesional me siento plenamente realizado pues hago lo que me gusta y he tratado de aprovechar el tiempo lo mejor posible en mi superación. En lo personal tengo una relación sólida y estable de casi dos años”.

“Hasta ahora no tengo ninguna aspiración incumplida, pero como miembro de la comunidad LGBTIQ+ aspiro a que mis amigos y amigas puedan formalizar sus uniones y formar familias con hijos cuando lo deseen”.

El derecho a la vida: Él considera a sus amigos como personas muy importantes en su vida.

Lo dice con la convicción de quien defiende la vida para los demás y con la certeza de que se ha evolucionado; si bien no desconoce los rezagos con respecto a quienes poseen una orientación sexual diferente.

“Muchas veces aún representa un desafío ser gay en Cuba, sobre todo por los estigmas en la mentalidad de las personas. Ello viene dado, entre otros factores, por la diversidad de formas de expresión y manifestación dentro de la comunidad LGBTIQ+, que en ocasiones no es bien percibida por la sociedad. De ahí la necesidad de continuar trabajando en fomentar el respeto hacia todas las personas por igual”.

“Existe una tendencia entre los más jóvenes a la empatía. También la mentalidad de los varones, dada la evolución en la sociedad, ha condicionado la inclusión del gay en grupos de amigos. Todo depende de los valores y sentimientos de las personas, más allá de preferencias sexuales”.

El derecho a la vida en familia

A pesar de su ajetreada agenda, compartida entre planes de clases, investigaciones científicas y tutoría de nuevos proyectos, el joven de 30 años oriundo de Camagüey dedica tiempo a algunos hobbies como la fotografía artística.

También disfruta de consentir y cuidar a sus ahijadas: la negra y la rubia como cariñosamente las nombra. Dos niñas preciosas que vio nacer y con quienes no le alcanza el tiempo para jugar. Con orgullo muestra como la más pequeñita le dice Drino.

El derecho a la vida: Disfruta pasar tiempo con sus ahijadas.

Él que se confiesa como “imán” para los niños, también ama a sus sobrinos, a quienes confiesa ver menos de lo que le gustaría, pues su vida agitada y el hecho de vivir al interior de la provincia a veces le pone distancia de por medio. Aunque nunca es tarde para disfrutar en familia.

El derecho a la vida: Orlando junto a sus sobrinos.

Un proyecto necesario que defiende el derecho

“Destacan por su importancia la necesidad de acabar de reconocer el matrimonio igualitario y la adopción, puesto de relieve en el Proyecto de Código de las Familias. Se otorgaría una condición legal que nunca debió ser omitida a un sector de la población”.

“Mis expectativas con respecto a esta norma jurídica son sencillas: poner en su lugar los vestigios de pensamiento obsoleto y que cada cual pueda ejercer su derecho a la vida en todas sus aristas, sin necesidad del empleo de términos como ‘inclusividad’, pues no hay que incluir a nadie en ninguna parte, estamos todos dentro de la sociedad y listo”.

“Tampoco ‘discriminación’, pues no debe haber motivo para diferenciar a una persona de otra. Se aleja del sentido común ser etiquetado ante la sociedad por una preferencia consumada en la intimidad”.